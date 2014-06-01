В Івано-Франківську попрощалися з загиблими під Слов’янськом силовиками

Тисячі івано-франківців прийшли сьогодні до управління УМВС в області на панахиду і громадське прощання з загиблими під Слов’янськом Донецької області, повідомляє Радіо Свобода.

Під включені сирени міліцейських спецмашин до приміщення обласної міліції привезли і встановили труни з тілами загиблих, покриті синьо-жовтими прапорами і з червоними беретами спецпризначенців та квітами на кожному.

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Панахиду за полеглими відслужили священики різних конфесій.

У збитому під Слов’янськом гелікоптері було шестеро прикарпатців. Наразі привезли тіла п’ятьох. Це співробітники спеціальної роти міліції, колишні «беркутівці».

Поховають трьох загиблих з Івано-Франківська 2 червня на Меморіальному цвинтарі.

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30-31 травня та 1 червня на Прикарпатті оголошені днем жалоби.

29 травня під Слов’янськом був збитий вертоліт Мі-8, у результаті загинуло 12 українських силовиків з Львівщини, Вінниччини та Прикарпаття.