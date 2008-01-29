Прокуратура Києва порушила справу проти службовців КМДА за земельні зловживання

Прокуратура Києва за основі матеріалів столичної міліції порушила кримінальну проти службовців Київської міської державної адміністрації за зловживання службовим становищем.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.

Зокрема, йдеться у повідомленні, 25 січня Київською міською прокуратурою було припинено порушену ГУ МВС кримінальну справу за фактами шахрайства з боку посадових осіб КМДА у сфері розподілу та виділення земельних ділянок на території Києва „за недостатністю доказів”. Разом з тим прокуратура порушила власну кримінальну справу проти службовців КМДА - за зловживання службовим становищем. На основі цього всі матеріали в слідчого управління столичної міліції міською прокуратурою було вилучено, зазначили в ВЗГ ГУ МВС.

Як повідомлялося, факти шахрайства з боку посадових осіб КМДА у сфері розподілу земельних ділянок на території Києва, а також зібрані міліцією матеріали стали підставою для порушення кримінальної справи за статтею 190 ч.4 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, або організованою групою).

У ході вивчення матеріалів цієї кримінальної справи і проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що посадовими особами Київської міської держадміністрації в кінці минулого року було винесено на розгляд сесії проекти рішень щодо виділення земельних ділянок жителям міста Києва.

Вивченням вилучених із Управління земельних ресурсів КМДА кадастрових справ з’ясовано, що документи, які слугували підставою для виділення землі, є підробними. Особи, які рішенням Київради нібито отримали земельні ділянки, нічого про це не знають і з подібними заявами до Київського міського голови не зверталися.

Крім того, вони засвідчили, що їм встановленою слідством особою сплачено від 150 до 200 грн. за надання копій паспортів та ідентифікаційних кодів. На сфальсифікованих заявах стоять резолюції керівників КМДА. Слідство також встановило, що організатором проведення цієї акції є помічник депутата однієї з райрад м. Києва. На сьогоднішній день опитано понад 20 осіб, більшість з яких - студенти навчальних закладів міста Києва. Слідчим Управлінням ГУМВС України в м. Києві вживалися необхідні заходи щодо встановлення інших учасників злочинних дій, а також причин та умов, які сприяють вчиненню подібного злочину.