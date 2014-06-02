Медики закликають ВООЗ не обмежувати продаж електронних сигарет

31 травня світ відзначив Всесвітній день без тютюну. 26 років тому Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проголосила цей день днем відмови від шкідливої звички. В той же час провідні світові та європейські вчені занепокоєні тим, що саме через дії ВООЗ світ може бути позбавлений інноваційної альтернативи, покликаної знизити шкідливий вплив куріння на здоров'я людини.

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П'ятдесят науковців і експертів у сфері медицини з більш ніж 15 країн світу у відкритому листі до Генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чен, закликали ВООЗ протидіяти обмеженням продажу електронних сигарет. Адже, на думку вчених, саме цей «продукт можна вважати найбільш серйозною інновацією в сфері охорони здоров'я 21-го століття, покликаного зберегти мільйони життів».

До написання цього листа вчених підштовхнув підготовчий документ засідання Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі з тютюном, автори якого називають електронні сигарети «загрозою» і прирівнюють їх до звичайних сигарет. Вчені вважають такий підхід абсолютно безпідставним і впевнені, що таким рішенням ВООЗ може лише заподіяти шкоду боротьбі з курінням.

У своєму листі вчені закликають ВООЗ визнати, що не вся тютюнова продукція однаково впливає на здоров'я людини, а також, що «електронні сигарети мають дуже високий потенціал для скорочення смертності, викликаної традиційним курінням».