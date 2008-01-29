У Донецьку побили сина нардепа-регіонала Ігоря Шкірі

У Донецьку напали на сина відомого народного депутата від Партії Регіонів Ігоря Шкірі. 20-річний Дмитро з важкими побоями лежить в Донецькій обласній лікарні імені Калініна. Як розповіла "Сегодня" його мати Інна, Дмитру зробили операцію через черепномозкову травму, після удару по голові стала розвиватися гематома. За словами лікаря, зараз життю молодої людини нічого не загрожує, проте він скаржиться на головні болі.

Як повідомило джерело в МВС області, хлопець повертався з нічного клубу у суботу вранці разом з дівчиною. На нього ззаду напали невідомі і ударили тупим предметом по голові, пробили ногу, можливо, ножем або кастетом. Батько потерпілого, Ігор Шкіря, від коментарів з приводу події відмовився.

Прес-секретар УМВС у Донецькій області Вікторія Кушнір підтвердила факт нападу на сина Ігоря Шкірі і заявила, що порушено кримінальну справу за ст. 296 ч. 4 ("Хуліганство, здійснене з особливою жорстокістю групою осіб"). Нападники поки не знайдені. За попередніми даними, у потерпілого нічого не вкрали, мотиви злочину невідомі. Дмитро — майбутній економіст, студент Київського університету імені Шевченка.