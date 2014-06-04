Круглий стіл «КИЇВ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»

5 червня (четвер) 2014 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «КИЇВ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна Питання, винесені на обговорення: Якими мають бути перші кроки нової київської влади? Як зупинити корупцію в столиці? За рахунок яких економічних інструментів може розвиватися Київ? Хто насправді буде керувати Києвом? Учасники круглого столу: ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, адвокат, член першої п'ятірки списку «УДАРУ» на виборах в Київраду; ІГОР ЛУЦЕНКО, громадський діяч, член першої п'ятірки списку ВО «Батьківщина» на виборах в Київраду; ІВАН САЛІЙ, представник Президента України в Києві - голова Київської міської державної адміністрації у 1992-1993 рр. ІВАН ПЛАЧКОВ, голова Наглядової Ради «Київенерго» ВАДИМ ДЕНИСЕНКО, головний редактор телеканалу Espreso.TV Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково. АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter