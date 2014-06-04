Круглий стіл «КИЇВ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
5 червня (четвер) 2014 року в 11:00
в Інституті Горшеніна
відбудеться круглий стіл «КИЇВ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
Якими мають бути перші кроки нової київської влади?
Як зупинити корупцію в столиці?
За рахунок яких економічних інструментів може розвиватися Київ?
Хто насправді буде керувати Києвом?
Учасники круглого столу:
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, адвокат, член першої п'ятірки списку «УДАРУ» на виборах в Київраду;
ІГОР ЛУЦЕНКО, громадський діяч, член першої п'ятірки списку ВО «Батьківщина» на виборах в Київраду;
ІВАН САЛІЙ, представник Президента України в Києві - голова Київської міської державної адміністрації у 1992-1993 рр.
ІВАН ПЛАЧКОВ, голова Наглядової Ради «Київенерго»
ВАДИМ ДЕНИСЕНКО, головний редактор телеканалу Espreso.TV
Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.
АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)