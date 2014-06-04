Круглий стіл «КИЇВ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»

13:01, 04 червня 2014
Суспільство
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5 червня (четвер) 2014 року в 11:00

в Інституті Горшеніна

відбудеться круглий стіл «КИЇВ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

Якими мають бути перші кроки нової київської влади?

Як зупинити корупцію в столиці?

За рахунок яких економічних інструментів може розвиватися Київ?

Хто насправді буде керувати Києвом?

Учасники круглого столу:

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, адвокат, член першої п'ятірки списку «УДАРУ» на виборах в Київраду;

ІГОР ЛУЦЕНКО, громадський діяч, член першої п'ятірки списку ВО «Батьківщина» на виборах в Київраду;

ІВАН САЛІЙ, представник Президента України в Києві - голова Київської міської державної адміністрації у 1992-1993 рр.

ІВАН ПЛАЧКОВ, голова Наглядової Ради «Київенерго»

ВАДИМ ДЕНИСЕНКО, головний редактор телеканалу Espreso.TV

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)

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