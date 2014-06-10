У Слов'янську від поранень загинули двоє дітей
13:06, 10 червня 2014Суспільство
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У Слов'янську в результаті обстрілу загинули 2 дитини, повідомив начальник прес-служби Донецької обласної держадміністрації (ОДА) Ілля Суздалєв.
Стало відомо про загибель ще двох дітей в зоні АТО / фото @Sloviansk
"Ми підтверджуємо, що загинуло двоє дітей: хлопчик і дівчинка 12 і 6 років. За попередніми даними судмедекспертизи, смерть настала в результаті осколкових поранень", - повідомив він в ефірі телеканалу 112.ua.
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За його словами, дану інформацію йому надали в департаменті охорони здоров`я ОДА. При цьому Ілля Суздалєв відмітив, що поки невідомо в який час і при яких обставинах сталася трагедія. "Поки що ніяких подробиць немає. Це вся інформація, яку змогли підтвердити в департаменті охорони здоров`я", - сказав він.
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