У Слов'янську від поранень загинули двоє дітей

"Ми підтверджуємо, що загинуло двоє дітей: хлопчик і дівчинка 12 і 6 років. За попередніми даними судмедекспертизи, смерть настала в результаті осколкових поранень", - повідомив він в ефірі телеканалу 112.ua.

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За його словами, дану інформацію йому надали в департаменті охорони здоров`я ОДА. При цьому Ілля Суздалєв відмітив, що поки невідомо в який час і при яких обставинах сталася трагедія. "Поки що ніяких подробиць немає. Це вся інформація, яку змогли підтвердити в департаменті охорони здоров`я", - сказав він.