Лікарі просять киян перевірити щитовидку

Столичні медики повідомляють, що з кожним роком все більше людей захворюють на рак щитовидної залози, і це насторожує.

Щоб бути спокійним за своє здоров`я або наперед почати боротьбу з недугою, киян просять пройти обстеження. Зробити це без проблем можна в районних поліклініках.

Звернути увагу городян на небезпечну хворобу вирішили напередодні Дня боротьби з раком (4 лютого), пише "Сегодня". У міському центрі здоров`я фахівці нині дають поради (зокрема за телефоном 278-04-12), як обстежитися.