У Луцьку обстріляли правоохоронців і пошкодили два патрульні автомобілі

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні близько 7.00 невідомі особи у спортивному одязі скоїли розбійний напад на жителя Луцька. Нападники завдали йому тілесних ушкоджень і заволоділи його сумкою.

Відомості про даний факт були зареєстровані, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Через кілька хвилин у поле зору оперативників і працівників ДАІ потрапив автомобіль, яким, за даними правоохоронців, могли пересуватися зловмисники.

Читайте такожУ Луцьку міліціонери вилучали наркотики, які самі ж продавали

За словами заступника начальника УМВС України у Волинській області полковника міліції Олександра Никитюка, "під час проведення спеціальної операції затримано групу осіб, які займалися скоєнням розбійних нападів на території Волині та інших областей України. До її складу входили четверо жителів Житомирщини, при собі вони мали зброю. Окрім того, в них вилучено грошові кошти та особисті речі чоловіка, на якого вони скоїли розбійний напад".