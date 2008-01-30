На шахті в Донецькій області помер робітник

Смерть наступила до прибуття лікарів

У місті Дзержинську Донецької області на шахті "Південна" помер робітник. Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, о 20 годині 20 хвилин на шахті "Південна" (ДП "Дзержинськвугілля") раптово помер роздавальник складу, 1950 р.н. Смерть працівника наступила до прибуття лікарів реанімаційно-протишокової групи.

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