На шахті в Донецькій області помер робітник
09:59, 30 січня 2008Суспільство
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Смерть наступила до прибуття лікарів
У місті Дзержинську Донецької області на шахті "Південна" помер робітник.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, о 20 годині 20 хвилин на шахті "Південна" (ДП "Дзержинськвугілля") раптово помер роздавальник складу, 1950 р.н.
Смерть працівника наступила до прибуття лікарів реанімаційно-протишокової групи.
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