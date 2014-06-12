Завтра в Україні температура знизиться до 19 градусів, очікуються сильні зливи та град

13 червня через Україну переміститься холодний атмосферний фронт, який зумовить дощі та грози в більшості областей. При грозах можливі сильні зливи, град і шквали, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря знизиться, на заході ослабне спека до +19 +23 градусів, на півночі стовпчики термометрів покажуть +20 +26 градусів, на решті території очікується +23 +28 градусів.

У західній частині вночі пройдуть дощі з грозами, можливий град і шквали, вдень переважно без опадів, лише невеликі локальні дощі. Температура повітря вночі +9 +14, вдень +19 +23, місцями до +25 градусів.

У північних областях - місцями грозові дощі, в окремих районах зливи, град та шквалисте посилення вітру. Температура повітря вночі +11 +16, вдень +21 +26 градусів.

Читайте такожСиноптики обіцяють зниження температури та дощі до кінця тижня

У центральних областях грозові дощі, вдень можливі сильні зливи, град та шквали. Температура повітря вночі +12 +17, вдень +23 +28 градусів.

На сході очікуються дощі, грози, вдень місцями сильні зливи, град та шквали. Температура повітря вночі +10 +16, вдень +20 +26 градусів.

У південній частині - нестійка погода, дощі, грози, вдень місцями сильні зливи, град та шквали. Температура повітря вночі +12 +17, вдень +23 +28 градусів.

У Києві вночі та вранці грозові дощі, в окремих районах зливи, град та шквалисте посилення вітру, вдень - місцями невеликі опади. Температура повітря вночі +13 +15, вдень +22 +24 градуси.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.