Завтра в Україні температура знизиться до 19 градусів, очікуються сильні зливи та град
13 червня в Україні атмосферний фронт принесе дощі та похолодання.
13 червня через Україну переміститься холодний атмосферний фронт, який зумовить дощі та грози в більшості областей. При грозах можливі сильні зливи, град і шквали, повідомляє Opogode.ua.
Температура повітря знизиться, на заході ослабне спека до +19 +23 градусів, на півночі стовпчики термометрів покажуть +20 +26 градусів, на решті території очікується +23 +28 градусів.
У західній частині вночі пройдуть дощі з грозами, можливий град і шквали, вдень переважно без опадів, лише невеликі локальні дощі. Температура повітря вночі +9 +14, вдень +19 +23, місцями до +25 градусів.
У північних областях - місцями грозові дощі, в окремих районах зливи, град та шквалисте посилення вітру. Температура повітря вночі +11 +16, вдень +21 +26 градусів.
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У центральних областях грозові дощі, вдень можливі сильні зливи, град та шквали. Температура повітря вночі +12 +17, вдень +23 +28 градусів.
На сході очікуються дощі, грози, вдень місцями сильні зливи, град та шквали. Температура повітря вночі +10 +16, вдень +20 +26 градусів.
У південній частині - нестійка погода, дощі, грози, вдень місцями сильні зливи, град та шквали. Температура повітря вночі +12 +17, вдень +23 +28 градусів.
У Києві вночі та вранці грозові дощі, в окремих районах зливи, град та шквалисте посилення вітру, вдень - місцями невеликі опади. Температура повітря вночі +13 +15, вдень +22 +24 градуси.
Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.