Могилевичу пред`явили офіційні звинувачення

Слідство пред`явило в середу офіційні звинувачення в несплаті податків підприємцям Сергію Шнайдеру (він же Семен Могилевич) і Володимиру Некрасову.

Адвокати заявляють, що їх підзахисні відкидають усі звинувачення, і мають намір добиватися звільнення під заставу.

За інформацією ЗМІ, Семен Могилевич - одна з найбільших фігур злочинного світу. Повідомляється, що він розшукувався впродовж багатьох років правоохоронними органами різних країн, зокрема Росії, неодноразово міняв прізвища і громадянство. Минулого тижня він був затриманий у Москві разом з власником мережі магазинів "Арбат Престиж" Володимиром Некрасовим.

Радіо Свобода