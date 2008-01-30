Могилевичу пред`явили офіційні звинувачення
14:07, 30 січня 2008Суспільство
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Підзахисні все відкидають
Слідство пред`явило в середу офіційні звинувачення в несплаті податків підприємцям Сергію Шнайдеру (він же Семен Могилевич) і Володимиру Некрасову.
Адвокати заявляють, що їх підзахисні відкидають усі звинувачення, і мають намір добиватися звільнення під заставу.
За інформацією ЗМІ, Семен Могилевич - одна з найбільших фігур злочинного світу. Повідомляється, що він розшукувався впродовж багатьох років правоохоронними органами різних країн, зокрема Росії, неодноразово міняв прізвища і громадянство. Минулого тижня він був затриманий у Москві разом з власником мережі магазинів "Арбат Престиж" Володимиром Некрасовим.
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