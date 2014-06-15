У Щасті тіла терористів лежать на дорозі, забрати нікому - журналістка

Про це журналістка Hromadske.tv Настя Станко пише у своєму Twitter.

"Тіла сепаратистів лежать прямо на трасі в Щасті. Нікому забрати. У місті не працює ні міліція, ні лікарня, ні морг", - написала вона.

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Нагадаємо, 14 червня сили АТО увійшли з північної сторони до міста Щастя Луганської області. Української армії вдалося звільнити село Весела Гора і місто Щастя.

В ході боїв постраждали 5 осіб з числа українських військових. Є як мінімум 9 загиблих з боку озброєних терористів.