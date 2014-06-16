У Херсонській області на Дніпрі виявили 10-кілометрову масляну пляму.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Дніпровської екологічної прокуратури, 14 червня до Херсонської міжрайонної екологічної прокуратури надійшло оперативне повідомлення, що в Цюрупінському районі (поблизу села Козачі Лагері) на поверхні води річки Дніпро було виявлено пляма невідомого походження.

Херсонським міжрайонним природоохоронним прокурором було організовано виїзд фахівців Державної екологічної інспекції в Херсонській області, лінійного відділу в порту Херсон УМВС України в Херсонській області, Херсонміськрибоохорони для огляду місця події та проведення першочергових слідчих дій.

Встановлено, що поверхневі води Дніпра від села Нова Тягинка до села Понятовка завширшки від 400 м до 800 м і завдовжки близько 10 км покриті масляною рідиною з характерним запахом нафтопродуктів.

З метою встановлення ступеня забруднення екологічною прокуратурою фахівцям відділу інструментально-лабораторного контролю Державної інспекції в Херсонській області дано доручення відібрати проби поверхневих вод для проведення лабораторних досліджень.

Також у даний час встановлюється джерело викиду рідини.

Херсонською міжрайонною екологічною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення правил охорони вод (ч. 1.ст. 242 КК України).