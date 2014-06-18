У Донецьку терористи викрали зі спецавтомобіля медикаментів на 5 млн грн

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, керівництво приватної фірми, яка займається поставками медикаментів, заявило про те, що невідомі озброєні люди в Калінінському районі міста зупинили їх автомобіль, що перевозив лікарські препарати і вироби медичного призначення, та викрали їх. Сума збитку склала понад 5 млн грн.

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Крім цього, в міліції повідомили, що також в Калінінському районі в райвідділ міліції звернулися співробітники приватного підприємства із заявою про те, що з 5 офісів невідомі в масках вкраили все майно.

За цим подіям порушені справи за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу ("грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб"). Ця стаття передбачає до 6 років позбавлення волі.