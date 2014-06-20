Росіяни Львова кинули до генконсульства заплямований червоною фарбою прапор

Учасники протесту тримали у руках українські прапори, жовті кульки з намальованим тризубом і плакати з написами російською мовою: «Путин, ты испортил мне детство», «Путин, не забирай у нас детство», «Я - россиянин и моя родина Украина», «Русский мир - это война», повідомляє радіо "Свобода".

«Я народився у Львові, тут ходив у школу, моя мама з Росії. Ми представляємо етнічних росіян і це консульство має захищати нас. Ми кажемо їм, що ми не бандити і не бандерівці. Росія – агресор, прийшла у мою країну, проливати кров громадян України. По російському телебаченню кажуть, що нас тут, росіян у Львові, вбивають молотками. А ми кажемо, що завтра готові захищати Україну і своїх дітей і брати у руки зброю проти російських військових», - підкреслив Сергій Костенко, один з учасників мітингу.

Учасники акції обмазали червоною фарбою російський прапор, а також обмалювали дитячі іграшки, які діти кинули під ворота на територію генконсульства Росії у Львові. Ніхто із співробітників консульство до росіян Львова не вийшов.