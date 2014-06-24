26-28 червня виставка-продаж «Найкраще від майстра» в Києві на території стадіону «Олімпійський»

Ця виставка особливо цікава поціновувачам авторських, ексклюзивних виробів, творів мистецтва, оригінальних сувенірів, і тим, хто просто хоче зробити близькій людині неповторний подарунок, і тим, хто любить мистецтво і хоче до нього долучитися.

На три дні - з четверга по суботу включно - павільйон на стадіоні «Олімпійський» (Київ, вул. Червоноармійська / Велика Васильківська, 55) стає місцем зустрічі киян та гостей столиці. Тут є можливість зануритися у творчу атмосферу, поспілкуватися з авторами, відпочити душею і порадувати око рукотворної красою.

Виставка «Найкраще вiд майстра» об'єднує експозиції авторських робіт, виконаних із різних матеріалів і в різних техніках. Це найбільша виставка-продаж художніх творів у місті.

На виставці представлені авторські роботи:

• кераміка, живопис, колаж;

• ювелірні та художні вироби;

• валяння;

• батик;

• вишивка;

• декупаж;

• писанки;

• ляльки;

• сувенірна продукція з натуральних матеріалів: камінь, дерево, метал, шкіра, лоза, глина тощо;

• різні види рукоділля.

Під час роботи виставки відвідувачи можуть купити в одному місці дивовижні сувеніри та подарунки, вироби ручної роботи, зроблені майстерно і з любов'ю, авторські роботи молодих і маститих дизайнерів, художників, керамістів, прикладників, колажистів, майстрів рукоділля.

Під час роботи виставки проводяться майстер-класи для дітей і дорослих.

Виставка працює з 12.00 до 20.00

Вхід вільний

https://www.facebook.com/ceramics.fest.kyiv

www.profexpo.kiev.ua