Немовля та двоє дорослих загинули внаслідок ДТП у Закарпатській області
07:13, 27 червня 2014Суспільство
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Немовля та двоє дорослих загинули внаслідок ДТП в селі Нелипино у Закарпатській області. Одну людину госпіталізовано.
Немовля та двоє дорослих загинули внаслідок ДТП у Закарпатській області / erve.ua
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Поблизу с. Нелипино Свалявського району о 13 год. 25 хв. 26 червня на автодорозі Київ-Чоп сталося зіткнення двох легкових автомобілів «Volkswagen Touareg» та «Lada Kalina» внаслідок чого загинуло 3 особи (з них дитина 2013 р. н.) та 1 особу у важкому стані госпіталізовано до центральної районної лікарні", -йдеться у повідомленні.
На місці події від Управління ДСНС України у Закарпатській області працював аварійно-рятувальний підрозділ.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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