Немовля та двоє дорослих загинули внаслідок ДТП у Закарпатській області

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Поблизу с. Нелипино Свалявського району о 13 год. 25 хв. 26 червня на автодорозі Київ-Чоп сталося зіткнення двох легкових автомобілів «Volkswagen Touareg» та «Lada Kalina» внаслідок чого загинуло 3 особи (з них дитина 2013 р. н.) та 1 особу у важкому стані госпіталізовано до центральної районної лікарні", -йдеться у повідомленні.

На місці події від Управління ДСНС України у Закарпатській області працював аварійно-рятувальний підрозділ.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.