Кому дістались «тигри» Роттердамського кінофестивалю

В нідерландському Роттердамі підбито підсумки 37-го Міжнародного кінофестивалю.

Як передає власний кореспондент УНІАН, “тигрів” Роттердамського кінофестивалю отримали фільми з Малайзії, Таїланду та Данії.

Журі в складі 5 осіб, визначило переможцями картини “Чудове місто” Адітії АССАРАТ, яка розповідає про історію кохання в місті на півдні Таїланду, що відновлюється після цунамі; “Квіти в кишені” малазійського режисера ЛЬЮ Шенг Тата – підліткова драма та “Іди з миром, Джаміль” датського режисера Омара ШАРГАУЇ, що розповідає про драму помсти серед мусульманської молоді Копенгагена.

Призи передбачають також нагороду в 15 тис. євро.

В своїй заяві журі на чолі з іранським режисером Джафаром ПАНАХІ зазначило, що фільм “Чудове місто” був відзначений за “вражаючі образи у фільмі та свіжу перспективу на катастрофу цунамі”. Фільм “Квіти в кишені” відзначений за “дуже зважений і обізнаний погляд на світ дитини”, а фільм “Іди з миром, Джаміль” – за “сильну режисерську та акторську роботу”.

Нагороду “FIPRESCI” – Міжнародної федерації кінокритиків – отримав фільм чилійського режисера “Небо, Земля та Дощ”, фільм, що розповідає сільську драму трьох жінок на півдні Чилі. Приз фонду Хьюберта Балса вручено бразильському режисеру Сандрі КОГУТ за кінострічку “Мутум”, приз Мережі просування азіатського кіно – кінокартині “Що на Землі я зробив не так?” режисера НЬЮ Чен-Зера, а приз Нідерландської асоціації кінокритиків KNF – російському режисеру Олексію БАЛАБАНОВУ за кінострічку “Вантаж 200”.

Як повідомляв УНІАН, 37-ий Роттердамський кінофестиваль проходив з 23 січня. Сьогодні відбудеться офіційна церемонія закриття фестивалю. В цьому фестивалі вперше за всю його історію в конкурсній програмі брав участь фільм “Las Meninas”українського режисера Ігоря ПОДОЛЬЧАКА, інтерв’ю з яким розміщено на сайті УНІАН.