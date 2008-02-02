Луценко представив нового начальника донецької міліції

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні в Донецьку представив нового начальника ГУ МВС України в Донецькій області Миколу КУП’ЯНСКОГО.

М.КУП’ЯНСЬКИЙ є вихідцем з Донецької області, пройшов тут усі щаблі в міліційній кар`єрі до посади заступника начальника обласного УВС. Пізніше обіймав посаду начальника УВС Миколаївської області і посаду заступника міністра внутрішніх справ України.

Представляючи його міліційному активу області, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що «кілька днів тому кандидатура М.КУП’ЯНСЬКОГО була остаточно узгоджена з главою держави».

«Я знаю Миколу Григоровича з 2005 року. Він є одним з кращих працівників. Це інтелектуальна людина і професійний працівник», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У своєму виступі він позначив шість пріоритетних напрямків у роботі Донецької міліції, серед яких продовження наведення порядку на дорогах, боротьба з незаконним поширенням трамадолу, припинення нелегальної міграції, дотримання прав людини та боротьба з посадовими злочинами.