Тимошенко буде моніторити безконтактно

Уряд має намір запровадити систему безконтактного моніторингу підприємств щодо сплати податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Сьогодні в нас існує тотальний контроль, 100% підприємств контролюється приходом податкового інспектора, і це означає, що репресії стосовно підприємців з боку колишньої податкової адміністрації були максимальні, але при цьому потім все перетворювалося не на доходи для бюджету, а на хабарі для окремих керівників податкових», - сказала вона.

Прем`єр-міністр пояснила, що в поле зору безконтактного моніторингу потрапить 90% підприємств, а 10% - залишиться під прямим контролем податкових служб.

«Система безконтактного моніторингу означає порівняння податкового навантаження кожного підприємства, і перевірятимуться тільки ті підприємства, в яких податкове навантаження за результатом безконтактного моніторингу буде значно нижчим, ніж в аналогічних підприємств в інших країнах. Якщо буде розбіжність і буде видно точно ухилення від податків з аналітичних довідок, тільки тоді податківець проводитиме перевірку підприємства», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.