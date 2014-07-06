Філарет: Народ почне знизу об’єднуватися в єдину помісну православну церкву, якщо оберуть промосковського главу УПЦ МП

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Філарет висловив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську, відповідаючи на запитання журналістів про наступника покійного митрополита Володимира.

За його словами, всі питання вирішуватиме Синод УПЦ МП, і він не хоче робити конкретні прогнози.

«Зрозуміло, що Москва намагатиметься поставити такого, хто в усьому буде слухатись Москву, - сказав Філарет. – Проукраїнські налаштоване духовенство намагатиметься поставити свого кандидата. Не називатиму жодних імен, аби не нашкодити. Є кандидати від Москви і від України. Буде боротьба».

На його думку, якщо переможе сторона Москви, то «народ з часом сам побачить, кому служить ця церква».

«Тоді народ знизу буде об’єднуватися в єдину помісну православну церкву», - додав Філарет.

Говорячи про агресію Росії щодо України, Філарет повідомив, що церкви УПЦ МП на Донеччині і Луганщині підтримують терористів.

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«Вони чітко зайняли позицію агресора, - наголосив патріарх. – Вони не тільки моляться за них, а й зброю ховають у церковних приміщеннях, а деякі з них навіть вбивають наших громадян. В цілому Московський патріархат – це «п’ята колона» в Україні. І влада повинна знати, що це п’ята колона».

Сьогодні в Івано-Франківську за участі Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета освятили новозбудований храм Святих рівноапостольних Костянтина та Єлени на вулиці Коновальця, 114.

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 липня у Києві на 79-му році життя помер предстоятель УПЦ МП Володимир (Сабодан).

Відспівування митрополита Володимира відбудеться 7 липня на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври. Поховають предстоятеля УПЦ на Лаврському братському кладовищі біля храму Різдва Божої Матері.