Житель Миколаєва засуджений до 5 років в'язниці за сепаратизм

36-річний житель Миколаєва, «ватажок однієї з проросійських радикальних організацій, за завданням російських спецслужб пропагував і поширював сепаратистські ідеї серед населення. Він підбирав активістів з числа жителів обласного центру для агітаційної роботи, спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Миколаївській області. За вказівкою своїх кураторів з Криму і Росії у визначений ними час члени цієї радикальної організації брали активну участь у спробах захоплення адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування», - йдеться в повідомленні СБУ.

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На початку травня співробітники СБУ затримали підозрюваного в його квартирі вилучили вогнепальну зброю. Під час досудового слідства затриманий зізнався, що отримував вказівки щодосепаратистської діяльностічерез громадянина України, який був завербований спецслужбами Росії, і брав участь у підривної діяльності проти України. Відносно затриманого були висунуті звинувачення за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу.