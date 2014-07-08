Фінансові потоки у сфері кіно необхідно демонополізувати - експерт

Про це вона сказала під час круглого столу в УНІАН на тему: «Розвиток національного теле- та кіновиробництва в Україні: які заходи повинна вжити держава для його підтримки?».

Чміль зазначила, що щорічно протягом останніх 10 років близько 10 тисяч назв телесеріалів потрапляють до українського інформаційного простору, близько 300 фільмів прокатного виробництва – на кінотеатральний показ, ще 10 тисяч – ринок домашнього відео.

«Можете собі уявити, яка суцільна експансія», - відзначила вона і додала, що доробок власного українського виробництва при цьому дуже мізерний.

Стосовно власного виробництва експерт зазначила, що свого часу на баланс Міністерства культури було узято майнові права на усі фільмі, вироблені за кошти держбюджету України, як у часи незалежності, так і раніше.

«Ці майнові права сьогодні фактично належать державі, але вони передані студіям, продюсерам на просування до глядача і на використання. Цей доробок, при певних домовленостях, можна на першому етапі використовувати», - сказала вона.

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Крім того, Чміль наголосила на необхідності демонополізації фінансових потоків у сфері зйомок кіно.

«Сьогодні Державне агентство (з питань кіно) отримує кошти на державне замовлення і фінансову підтримку», - зазначила експерт і додала, що насправді отримані кошти йшли на комерційні проекти, вартість яких завищувалася.

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Таким чином, пояснила вона, зменшувалася кількість соціально значимих проектів.

Чміль наголосила на необхідності доцільного використання коштів, достатньому фінансуванні національного кіновиробника та позбавлення сфери від корупційної складової.

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«Без реорганізації апарату управління, без запровадження громадсько-державної форми управління нічого у нас не буде і далі», - сказала Чміль.