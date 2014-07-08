Відсутність промо-кампаній на ТБ впливає на результати українських фільмів у прокаті - продюсер

Скромні результати українських фільмів у кінопрокаті, пов’язані не лише із упередженим ставленням споживачів до національного продукту, а й відсутністю нормальних промо-кампаній вітчизняних фільмів на телебаченні.

Таку думку продюсер, голова Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно Пилип Іллєнко висловив під час круглого столу в УНІАН на тему: «Розвиток національного теле- та кіновиробництва в Україні: які заходи повинна вжити держава для його підтримки?».

«Синергія українського кіно і телебачення – шлях до порятунку українського кіно і до виходу його на нову якість. Для телебачення це може стати можливістю поступової заміни того контенту, який зараз є недоречним, на той, який є більш природнім і зорієнтований на власний ринок, власного глядача… Взаємодія телебачення та кіно може бути корисною не тільки фінансовими ресурсами, якими володіють акціонери телеканалів. Є й інша складова. Доволі скромні результати українських фільмів в українському кінопрокаті, пов’язані, в першу чергу, із загальним упередженням споживача до національного продукту, яке склалося за останні роки, а по-друге, відсутністю нормальної промокомпанії виходу українських фільмів у прокат», - сказав він.

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Іллєнко зауважив, що цього року в національному кінопрокаті було кілька повнометражних фільмів.

«У них був хороший глядацький потенціал, але відсутність можливості ефективного отримання промо- на телебаченні призводить до того, що дуже важко працювати з дистриб’юторами, з кінотеатрами, переконати їх взяти цей фільм, оскільки він йде без рекламної підтримки. По-друге, глядач про це нічого не знає, і потім фільм висить у прокаті два тижні, його знімають і заміщують якимось іноземним продуктом. Тому телебачення – не лише ринок збуту для кінематографу, а й можливість промоції національного продукту, можливість допомогти, щоб про це знали українці. Це також можливість формування зіркових імен режисерів та акторів», - додав продюсер.

Ще однією проблемою вітчизняного кінематографа, за словами Іллєнка, є питання авторського права, особливо в інтернеті.

«Якщо телебачення вже повністю працює цивілізовано і практично вже немає прецедентів, де були б порушення прав, то яскравий приклад фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь» - коли вже на другий день після показу він вже з’явився в інтернеті і через це кількість проданих квитків була суттєво меншою», - додав він.

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Своєю чергою генеральний директор Friends Production Олексій Гончаренко зазначив, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення повинна підвести до думки керівництво українських телеканалів, що не потрібно показувати цілодобово російські серіали.

«Я за те, щоб виробляти з Росією, але взаємовигідно, на рівних умовах. Бо їхнього бюджету було більше – 70%, українського – 30, тому було логічно, що у головних ролях були російські актори, були російські сценаристи. Тому це комплекс проблем. Це потрібно робити не одразу, не ривком, щоб не вийшло, що «назло кондуктору піду пішки». Скажемо так: до масового виробництва (вітчизняного кінопродукту - УНІАН) телевізійне виробництво України поки не готове. Це поступовий процес», - сказав він.

Гончаренко також переконаний, що гроші на виробництво вітчизняного кінопродукту потрібно шукати у акціонерів телеканалів.

«Зрозуміло,що багато вони не дадуть, даватимуть точково, але, мені здається, у цьому і є вирішення проблеми», - додав він.