Підвищення тарифів на комунальні послуги не приведе до поліпшення їх якості – експерт

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції у вівторок висловив експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.

«Щодо останніх підвищень тарифів – вони не сприятимуть у принципі поліпшенню якості послуг і не сприятимуть, принаймні, по трьох причинах. Перша – навіщо щось поліпшувати монополісту, якщо є можливість лобіювати підвищення цін через державні органи? Ніхто не вкладатиметься в розвиток і підвищення якості, якщо є можливість просто підвищувати ціну і таким чином збільшувати прибуток», - сказав Гаврилечко.

Другою перешкодою, на думку експерта, є те, що не всі підприємства - постачальники послуг є власниками інженерних мереж – багато мереж належать місцевим громадам. Гаврилечко вважає, що вкладатися у розвиток чужої власності компанії - постачальники послуг тим більше не будуть.

«І третє: зараз йдеться про те, що, нарешті, собівартість покриватиметься за рахунок тарифів. Таким чином, мається на увазі, що тарифи покриватимуть лише собівартість, що підприємство працюватиме без прибутку, а оскільки немає прибутку – те немає і можливості інвестувати. Тому кращою якість послуг не стане», - резюмував експерт.

Утім директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко, який також був присутнім на прес-конференції, був не таким песимістичним. За його словами, після внесення до законодавства норми про необхідність укладення прямих договорів між компаніями - постачальниками житлово-комунальних послуг і споживачами, у останніх з`явиться можливість самостійно обстоювати свої інтереси.

«Те, що зараз водоканали і теплокомуненерго уряд насильно законодавчо зобов`язав укладати прямі договори з населенням – це великий плюс для населення. Тому що «Київенерго» має понад 800 тисяч споживачів (сімей). Водоканал взагалі – 1,1 млн. І я думаю, знайдеться достатня кількість грамотних і соціально активних людей, які звернуться до суду (у разі ненадання їм житлово-комунальних послуг належної якості – УНІАН)», - сказав Сергієнко.

Експерт вважає, що з внесенням відповідних змін стане набагато більше українців, які подаватимуть позови до компаній-постачальників. При цьому шанси споживачів на позитивне вирішення питання у судових інстанціях, на думку Сергієнка, досить великі.

«Тому що тепер буде договір, і можуть бути порушення цього договору, порушення безлічі нормативних документів, які принаймні все ж описують вимоги щодо якості і кількості послуг. І тепер люди почнуть судитися і змушувати монополіста підвищувати якість послуг», - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для відновлення кредитування України за програмою stand-by, яка передбачає виділення Україні кредиту на суму у 17,01 млрд дол. у найближчі два роки.

Тому після повалення режиму екс-президента України Віктора Януковича, новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком ухвалив рішення про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення до економічно обґрунтованого рівня.

Так, вартість газу для населення з 1 травня зросла в 1,5 разу, до 1089 грн за 1 тис. кубометрів з 720,54 грн за 1 тис. кубометрів. З 1 червня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила тарифи на електроенергію для населення на 10-40% залежно від обсягів її споживання.

Крім того, з 1 липня в Україні істотно зросли тарифи на послуги з водо- і теплопостачання.

Наприклад, у Києві тариф на централізоване водопостачання і водовідведення зріс більш ніж у 2,3 рази (до 7,46 грн/куб. м), а на гаряче водопостачання – на 58-69% (23,48-25,1 грн/куб. м). Крім того, з липня у столиці встановлено новий тариф на централізоване теплопостачання - 375,3 грн/Гкал, який на 48-58% перевищує той, що раніше діяв (237,70-253,15 грн/Гкал залежно від термінів оплати).