Тимошенко: в контрактну армію не йдуть, навіть за гроші

Уряд України розробляє заходи стимулювання для залучення військовослужбовців до контрактної армії.

Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

«Зараз ми відпрацьовуємо певну систему мотивацій, яка дасть можливість країні привернути якомога більше людей до контрактної армії. Проблема переходу на контрактну армію не у тому, що Україна не хоче. Коли я ознайомилася з останніми цифрами, я побачила, що люди в контрактну армію не йдуть, навіть за ті гроші, які пропонуються, а якщо вони й приходять, то не затримуються більше, ніж на 3-4 місяці», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр-міністр не відповіла, чи буде весняний призов в армію на термінову службу останнім. «Я працюю над цим сьогодні. Я працюю над тим, щоб моє слово, яке я скажу суспільству, було підтверджене справою», - уточнила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що має намір продовжити дискусію з Президентом про перехід на контрактну армію. «Якщо уряд запропонує якісну модель залучення людей до контрактної армії, ми з Президентом знайдемо порозуміння», - вважає глава уряду.