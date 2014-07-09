У Луганській області невідомі підірвали цех гірничо-збагачувальної фабрики

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби Головного управління МВС в Луганській області Тетяна Погукай, вчора, 8 липня, о 03.10 в цеху №1 гірничо-збагачувальної фабрики "Слов'яносербська" стався вибух.

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Встановлено, що невідомі особи вчинили спробу підриву залізобетонної опори башти аварійного складу даного цеху за допомогою 1 кг вибухової речовини (тип вибухівки встановлюється). В результаті вибуху опора була частково пошкоджена. Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань.