У Луганській області невідомі підірвали цех гірничо-збагачувальної фабрики
14:27, 09 липня 2014Суспільство
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В селищі міського типу Лозовський Луганської області вчора, 8 липня, невідомі влаштували вибух у цеху гірничо-збагачувальної фабрики "Слов'яносербська".
фото Ілля Кононов / facebook.com
Як повідомила УНІАН начальник прес-служби Головного управління МВС в Луганській області Тетяна Погукай, вчора, 8 липня, о 03.10 в цеху №1 гірничо-збагачувальної фабрики "Слов'яносербська" стався вибух.
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Встановлено, що невідомі особи вчинили спробу підриву залізобетонної опори башти аварійного складу даного цеху за допомогою 1 кг вибухової речовини (тип вибухівки встановлюється). В результаті вибуху опора була частково пошкоджена. Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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