На Луганщині невідомі, які називають себе Нацгвардією, готують провокацію - ЗМІ
03:19, 09 липня 2014Політика
0 0
Невідомі у камуфляжній формі, які представляються Нацгвардією, вивели на площу в селі Жовте Луганської області місцевих жителів і поставили поруч дві установки "Град".
На Луганщині невідомі, які називають себе Нацгвардією, готують провокацію / facebook.com/butusov.yuriy
Як відомо, в Луганській області практично немає Нацгвардії.
Як повідомляє "Українська правда", місцеві жителі стверджують, що невідомі у військовій формі збираються стріляти в бік сил АТО, чекаючи удару у відповідь.
Читайте такожНацгвардія отримає бойові машини харківської розробки - Аваков
За попередньою інформацією, установки раніше були вивезені з кримських мотострілкових бригад Збройних сил України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter