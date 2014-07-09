На Луганщині невідомі, які називають себе Нацгвардією, готують провокацію - ЗМІ

Як відомо, в Луганській області практично немає Нацгвардії.

Як повідомляє "Українська правда", місцеві жителі стверджують, що невідомі у військовій формі збираються стріляти в бік сил АТО, чекаючи удару у відповідь.

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За попередньою інформацією, установки раніше були вивезені з кримських мотострілкових бригад Збройних сил України.