У Донецьку горить шахта

На шахті "Куйбишевська" в Донецьку через пожежу проводиться екстрена евакуація 108 гірників робочої зміни.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, сьогодні о 8.45 на шахті "Куйбишевська" сталася пожежа. Загоряння виникло в конвеєрному схилі пласта К8. За попередньою інформацією, загорівся барабан приводної станції.

У момент загоряння в шахті перебували 108 шахтарів. Усі вони зараз виводяться на поверхню. Члени шахтної воєнізованої гірничорятувальної команди ведуть гасіння пожежі водою. На шахту прибули підрозділу гірничорятувальників.