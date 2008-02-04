У Донецьку горить шахта
10:14, 04 лютого 2008Суспільство
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Проводиться екстрена евакуація 108 гірників
На шахті "Куйбишевська" в Донецьку через пожежу проводиться екстрена евакуація 108 гірників робочої зміни.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, сьогодні о 8.45 на шахті "Куйбишевська" сталася пожежа. Загоряння виникло в конвеєрному схилі пласта К8. За попередньою інформацією, загорівся барабан приводної станції.
У момент загоряння в шахті перебували 108 шахтарів. Усі вони зараз виводяться на поверхню. Члени шахтної воєнізованої гірничорятувальної команди ведуть гасіння пожежі водою. На шахту прибули підрозділу гірничорятувальників.
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