В Україні почалася вступна кампанія

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії з громадськістю Міністерства освіти і науки України.

«Вступники можуть подавати заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії вищого навчального закладу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на інтернет-сайті дистанційної (в електронній формі) подачі заяв до вищих навчальних закладів відкрито реєстрацію заяв від вступників. Заяви, подані до вищих навчальних закладів дистанційно (в електронній формі), є рівноцінними паперовим заявам (поданим під час особистого відвідування вищого навчального закладу).

Вступники можуть подавати заяви та документи до 12.00 год. 1 серпня.

Вступники з Донецької та Луганської областей можуть подавати заяви та документи до 12.00 год. 15 вересня.

Також у відділі взаємодії з громадськістю Міністерства освіти і науки України інформують, що при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, а також бакалавра, вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

У разі відсутності у вступника додатка до диплома в друкованому вигляді під час подання заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра, відомості про цей додаток (його змістовну частину) приймальна комісія отримує з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс».