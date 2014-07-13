Із зони АТО в інші області переселилися понад 40 тис. українців

Як повідомляє прес-служба ДСНС, реально кількість переміщених осіб може бути більшою у зв'язку з тим, що значна частина громадян здійснила переміщення самостійно (до родичів, знайомих) без проходження реєстрації.

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Найскладніша ситуація з розміщенням громадян(без обліку переселенців з Криму), організацією їх життєзабезпечення складається в місті Києві (прийнято 5 тис. 721 особи), у Харківській (7 тис. 183 особи), Запорізькій (3 777 тис. осіб), Одеській (3 799 тис. осіб), Дніпропетровській (3 тис. 461 особи) та Київській (2 тис. 961 особа) областях. Найменша кількість розселених у Волинській (249 особи), Тернопільській (271 особи) областях.

На сьогоднішній день з Донецької та Луганської областей щодня курсує 19 пасажирських поїздів, у тому числі в західному напрямку - 14 поїздів, у східному - 5 поїздів.

Для зустрічі переміщених осіб на кордоні районів АТО ДСНС розгорнуті 3 транзитних пункти з розрахунку до 400 осіб кожен, у Донецькій області - в районі міста Красноармійськ та в районі міста Волноваха; в Луганській області - в районі міста Сватове.