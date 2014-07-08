У Чернігівську область із зони АТО та Криму переїхало понад 900 людей

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області.

Згідно з повідомленням, станом на 8 липня на Чернігівщину переїхала 931 людина (526 родин) з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО. Для організації розселення цих громадян та надання їм різних видів соціальної допомоги в області працює регіональний штаб, який очолює голова облдержадміністрації Володимир Івашко.

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Органи виконавчої влади надали допомогу 41 родині та 185-ти особам щодо продовження виплати державної соціальної допомоги та пенсій за місцем тимчасового проживання. Працевлаштовані 7 осіб, понад 20 призначена допомога по безробіттю. До загальноосвітніх навчальних і дошкільних закладів влаштовано 49 дітей, на оздоровленні в дитячих закладах перебуває 8 дітей. З місцевих бюджетів отримали фінансову допомогу для вирішення соціально-побутових питань 12 родин. У лікувально-профілактичних закладах надано допомогу 130 особам.

Рятувальники спільно з представниками Товариства Червоного Хреста України відвідують місця проживання людей, які прибули з окупованої території та районів проведення АТО, з метою з'ясування потреб цих людей, надання їм речей першої необхідності та моральної підтримки. Необхідну допомогу в повній мірі отримали вже 884 особи.