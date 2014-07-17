У п'ятницю в Україні буде до +35 градусів спеки
18 липня в Україні втримається спекотна погода. Впродовж дня температура повітря підвищиться до +30+33, на півдні та в центрі до +35 градусів. У західних областях очікується в межах +24+30 градусів. Вночі в Україні +20+25, на заході +16 +22 градуси.
Локальні грозові дощі можливі в західній частині і в Криму. На решті території буде переважати суха повітряна маса.
Про це пише сайт opogode.ua.
У західній частині місцями пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі +13+18 градусів, вдень +24+30 градусів, у Карпатах місцями +17+24 градуси.
У північних областях опади малоймовірні. Температура повітря вночі +17+22, вдень +27+32 градуси.
У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +17+22, вдень +30 +35 градусів.
На сході пануватиме суха спекотна погода. Температура повітря вночі +18+23, вдень +30+33 градуси.
У південній частині переважно без опадів, лише в Криму пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі +18+23, вдень +30+35 градусів.
У Києві очікується суха погода. Температура повітря вночі +19+21, вдень +30 +32 градуси.
Вітер в Україні північно-східний, 5-12 м/с.
Температура води в Чорному та Азовському морях 23-27 градусів, у Дніпрі - близько 22-23 градусів.