У п'ятницю в Україні буде до +35 градусів спеки

Локальні грозові дощі можливі в західній частині і в Криму. На решті території буде переважати суха повітряна маса.

Про це пише сайт opogode.ua.

У західній частині місцями пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі +13+18 градусів, вдень +24+30 градусів, у Карпатах місцями +17+24 градуси.

У північних областях опади малоймовірні. Температура повітря вночі +17+22, вдень +27+32 градуси.

У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +17+22, вдень +30 +35 градусів.

На сході пануватиме суха спекотна погода. Температура повітря вночі +18+23, вдень +30+33 градуси.

У південній частині переважно без опадів, лише в Криму пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі +18+23, вдень +30+35 градусів.

У Києві очікується суха погода. Температура повітря вночі +19+21, вдень +30 +32 градуси.

Вітер в Україні північно-східний, 5-12 м/с.

Температура води в Чорному та Азовському морях 23-27 градусів, у Дніпрі - близько 22-23 градусів.