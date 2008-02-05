У Полтавській області повісився міліціонер

4 лютого в Полтавській області міліціонер покінчив життя самогубством.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків УМВС України в Полтавській області.

За даними міліції, 32-річний експерт-криміналіст Карлівського райвідділу Управління внутрішніх справ у Полтавській області вчинив самогубство шляхом повішання.

Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.

За словами свідків, чоловік близько 8-ї ранку спустився у підвал і більше звідти не виходив.

Прокуратура Карлівського району Полтавської області за фактом самогубства проводить перевірку. За попередніми даними, причина самогубства - сімейно-побутові проблеми.

Тіло міліціонера направлене на судово-криміналістичну експертизу.