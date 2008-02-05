RosUkrEnergo відповідає на заяву Тимошенко: усе саме навпаки

Компанія RosUkrEnergo (Швейцарія) продовжує виконувати діючий контракт на поставки газу до України, говориться в переданому УНІАН повідомленні компанії у зв`язку із заявами прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про те, що з листопада 2007 року Україна не закуповує газ у RosUkrEnergo.

"Компанія RosUkrEnergo AG продовжує виконувати діючий контракт з поставок газу до України чітко, своєчасно і в повному обсягу. Це відбувалося і в листопаді, грудні 2007-го, а також у січні поточного року. Жодна інша компанія не займається поставками газу до України", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що починаючи з листопада 2007 року, RosUkrEnergo не забезпечує Україну природним газом. «Починаючи з листопада 2007 року всі розмови про те, що RosUkrEnergo забезпечує Україну природним газом – це міф, і вони не поставили сьогодні газ до України. Вони не підписали угод, не передали це актами, і практично залишили Україну з листопада без газу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Прем`єр дійшла такого висновку після доповіді голови НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ, який, відповідаючи на питання прем`єр-міністра, фактично підтвердив її інформацію.