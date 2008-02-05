Ющенко: Ми поставили амбітні плани по реструктуризації енергетичного ринку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що для України демонополізація постачання газу в країну є актуальним питанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Женеві, відповідаючи на запитання, чи ставитиме Україна питання демонополізації постачання газу під час переговорів щодо вступу Росії до СОТ.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що газовий ринок є надзвичайно складним і непростим, має усталені позиції, «можливо, і негативні, але усталені традиції».

Президент уважає, що реформувати цей ринок потрібно на рівні національного законодавства, яке б дозволяло диверсифікацію поставок енергоносіїв будь-якого типу, зокрема і газу.

За словами В.ЮЩЕНКА, українська енергетична стратегія передбачає, що через 5 років після її успішної реалізації країна матиме приблизно 50% національного забезпечення газу.

«Ми поставили амбітні плани по реструктуризації енергетичного ринку, включаючи активний розвиток ядерного сектору. І, іншими словами, ми уважно відстежуємо організацію цього ринку. Для нас він є надзвичайно важливим, оскільки дуже часто в сучасних умовах питання енергетичної політики, питання енергетичної незалежності в якісь мірі є тотожним політичній незалежності», - підкреслив Президент.