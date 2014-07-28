У Дніпропетровську пропонують перейменувати вулиці, які носять імена комуністичних вождів
11:59, 28 липня 2014Суспільство
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ОДА Дніпропетровської області пропонує міській владі позбавити Кобзона звання почесного громадянина Дніпропетровська.
У Дніпропетровську пропонують перейменувати вулиці, які носять імена комуністичних вождя / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.Читайте такожПам'ятник Кобзону у Донецьку пофарбували в кольори українського прапора
"ОДА Дніпропетровської області звертається до міської влади про позбавлення Кобзона звання почесного громадянина Дніпропетровська. Також просимо про перейменування всіх проспектів і вулиць, що носять ім'я вождів тоталітарного комуністичного режиму", - написав Філатов.
Нові найменування пропонується обговорювати через громадські слухання жителів обласного центру.
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