У Дніпропетровську пропонують перейменувати вулиці, які носять імена комуністичних вождів

Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.Читайте такожПам'ятник Кобзону у Донецьку пофарбували в кольори українського прапора

"ОДА Дніпропетровської області звертається до міської влади про позбавлення Кобзона звання почесного громадянина Дніпропетровська. Також просимо про перейменування всіх проспектів і вулиць, що носять ім'я вождів тоталітарного комуністичного режиму", - написав Філатов.

Нові найменування пропонується обговорювати через громадські слухання жителів обласного центру.