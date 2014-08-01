У Черкасах "накрили" склад фальсифікованої горілки на 5 мільйонів гривень

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ Міндоходів у Черкаській області, в ході відпрацювання оперативної інформації, цього тижня встановлено факт незаконного зберігання у складському приміщенні на території одного з черкаських підприємств великої партії лікеро-горілчаних напоїв. Під час огляду приміщення виявлено та вилучено з незаконного обігу понад 162 тис. пляшок горілки орієнтовної вартості понад 4,9 млн грн, маркованих акцизними знаками невстановленого зразка, та 50 тис. марок акцизного податку з ознаками підробки. Вилучена горілчана продукція належить, згідно з етикетками, до торгової марки одного з лікеро-горілчаних виробників Черкаської області.

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Проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до виготовлення, зберігання та подальшої реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв.