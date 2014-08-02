Черкаська область прийняла майже 2,4 тис. переселенців із Донбасу та Криму

До Черкаської області вже приїхали 2 тис. 394 переселенців зі східних областей та Криму.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Черкаській області, зокрема, з Криму до Черкащини приїхали 250 осіб, із зони проведення АТО – 2 тис. 144 особи.

Переважно до Черкаської області переселяються з Донецька, Луганська та інших міст східних областей.

Читайте такожНа Черкащині проросійських біженців вирішили висилати назадЗа інформацією Черкаського обласного контактного центру, після того як бойовики передислокувались у Донецьк та Луганськ, інтенсивність приїзду переселенців збільшилась. Протягом останніх днів на Черкащину щодня прибувають 50-60 осіб.