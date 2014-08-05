Україна входить до п'ятірки країн, громадяни яких частіше отримують посвідку на проживання в Італії

Україна входить до п'ятірки країн, громадяни яких найчастіше одержують посвідку на проживання в Італії.

Як передає РИА Новости, за даними Національного інституту статистики Istat, кількість іноземців, які офіційно перебувають на території Італії та приїхали на Апенніни не з країн-членів ЄС, за останній рік збільшилася на 3% порівняно з 2013 роком, і на початок 2014 року становила 3,87 мільйона чоловік.

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Згідно з даними, одержаним від італійського МВС, до першої п'ятірки країн, громадяни яких одержують посвідку на проживання, входять Марокко, Албанія, Китай, Україна і Філіппіни. "Громадяни цих п'яти країн становлять 45,1% від загальної кількості приїжджих", - відзначає Istat.

Майже кожен четвертий іноземець, який проживає офіційно в Італії, є неповнолітнім (23,9%).

Національний інститут статистики також відзначає, що процентне співвідношення жінок і чоловіків серед приїжджих приблизно однаково. Так, представниці слабкої статі становлять 49,2% від тих, хто одержав посвідку на проживання, при цьому частіше за інших її запитують громадянки України і Молдови.