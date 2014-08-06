За час артобстрілів Горлівки загинули 33 мирних жителі

Про це йдеться в повідомленні на сайті міської ради Горлівки. У повідомленні наголошується, що без газопостачання залишилися селища Гольмовский, Майорск, Жованка, Зайцево (542 приватних будинки та 77 багатоповерхових будинків).

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"Вночі зупинилась фільтрувальна станція №1. Без води залишився весь Калінінський район, селища Микитівка, Бесарабка, Кочегарка, машзаводу ім. Кірова, Травневий, Зайцеве", - йдеться в повідомленні міськради.

Крім цього, знеструмленими залишаються мікрорайон Сонячний, селища Бесарабка і Широка Балка. Сьогодні енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Всі комунальні підприємства працюють у скороченому напруженому режимі.

Транспортне сполучення по місту забезпечується маршрутами №1,2,3,5,13,17,24,27,28,101,102.

У міськраді повідомили жителям, що в місті працюють мережеві супермаркети. Сьогодні очікується завезення м'ясних, ковбасних виробів, молочної продукції, мінеральної води.