У штабі АТО розповіли про шляхи евакуації з Донецька, Луганська та Горлівки

Згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права (права війни) в умовах бойових дій в населених пунктах, їх жителям надається гуманітарний коридор для виходу в безпечні райони, повідомляють у прес-службі штабу АТО.

Інформація про коридори доводиться до мешканців міст (населених пунктів), протиборчі сторони узгодять маршрути, час припинення вогню, розпізнавальні знаки для цивільного населення для безперешкодного виходу з району бойових дій.Читайте такожЗа два дні з Луганська через "зелений коридор" змогли виїхати 365 осіб

Командування АТО вважає за необхідне визначити такі гуманітарні коридори для виходу цивільного населення:

1. з Донецька: по Ленінському проспекту до об'їзної дороги, далі по трасі Донецьк - Курахове через Мар'їнку.

2. з Горлівки: по проспекту Леніна, вул. Маршала Жукова, вул. Витчизняна, вул. Плеханова і далі по шосе Горлівка - Дружківка через Дзержинськ.

3. з Луганська: по вул. Радянська, вул. 16-я лінія, вул. Фрунзе, вул. Шевченка, вул. 7-я лінія, вул. Комінтерну, далі по шосе Луганськ - Щастя через Металіст.

У штабі підкреслюють, що розпізнавальним знаком для цивільного населення є біле полотнище для груп людей і широка біла пов'язка на рукаві у кожного громадянина.Читайте такожЗа добу із Луганська гуманітарним коридором виїхало близько 100 автомобілів з мирними жителями

З собою жителі міст можуть вивозити особисті речі. Вогонь на відстані 200 м вліво вправо від зазначених коридорів припиняється з 10.00 до 14.00 щодня.

"Особи, які порушують норми міжнародного гуманітарного права по відношенню до цивільних осіб (утримують цивільне населення в районі бойових дій, що перешкоджають виходу з гуманітарних коридорів), вважаються військовими злочинцями і переслідуються за міжнародними законами", - йдеться у повідомленні штабу.