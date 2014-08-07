У Горлівці в результаті обстрілу згорів Благовіщенський храм

Як повідомляє сайт gorlovka.ua дерев'яний храм і дитячий майданчик, що знаходився біля нього в житловому масиві Будівельників опинилися під обстрілом.

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"В результаті прямого попадання артилерійського снаряда згорів дерев'яний Благовіщенський храм. У мікрорайоні Будівельників зафіксовано ще кілька осередків займання. Працюють пожежники", - підтвердили інформацію на сайті Горлівської і Слов'янської єпархії.

Очевидці повідомляли, що священнослужителі намагалися врятувати з вогню ікони.

Як повідомляв УНІАН, за період артилерійських обстрілів у Горлівці загинули 33 мирних жителі і ще 129 зазнали поранень.