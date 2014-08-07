Один з мікрорайонів Горлівки залишився без газу через артобстріл бойовиків
13:41, 07 серпня 2014Суспільство
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У Донецькій області під час артилерійського обстрілу бойовиків пошкоджено газопровід між Горлівкою та Дзержинськом, який постачає газ в горлівський мікрорайон Майорск.
REUTERS
Про це повідомив керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, в даний час проводити ремонт пошкодженої труби неможливо, оскільки поле, по якому проходить газопровід, заміновано.
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