Один з мікрорайонів Горлівки залишився без газу через артобстріл бойовиків

У Донецькій області під час артилерійського обстрілу бойовиків пошкоджено газопровід між Горлівкою та Дзержинськом, який постачає газ в горлівський мікрорайон Майорск.

Про це повідомив керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Читайте такожУ Горлівці в результаті обстрілу згорів Благовіщенський храм За його словами, в даний час проводити ремонт пошкодженої труби неможливо, оскільки поле, по якому проходить газопровід, заміновано.

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