У НАТО кажуть, що думка Росії не впливатиме на рішення щодо ПДЧ з Україною

Саміт у Бухаресті стане відмінним приводом для перегляду стосунків України та НАТО. Про це генеральний секретар альянсу Яап де Хооп Схеффер заявив у Вільнюсі після зустрічі із українським міністром оборони Юрієм Єхануровим.

За словами Схеффера, зустріч у Вільнюсі носила неформальний характер і жодних ухвал під час спільної комісії Україна-НАТО винесено не було. Втім, країни-члени альянсу проведуть найближчим часом дискусію, щоб дійти єдиної позиції стосовно приєднання Києва до Плану дій зі вступу до НАТО. При цьому, зауважив Схеффер, думка Росії на це рішення не впливатиме. “НАТО ухвалює рішення. І ці рішення ухвалюються спільно членами альянсу. Крапка, - ”сказав Схеффер. Водночас Юрій Єхануров повідомив, що уряд України обіцяє переглянути бюджет, щоб фінансово забезпечити реформи української армії. До кінця 2010 року ми повинні повністю перейти на формування нашого війська за контрактом”, - сказав Єхануров. Міністр повідомив, що ухвалення Плану дій із членства в НАТО дозволило б “дисциплінувати себе та консолідувати українську громаду”.

Німецька хвиля