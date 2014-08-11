Кримчанам замість молока в пакетах продають звичайну воду

Однією з ошуканих виявилася мешканка Ялти, повідомляє ТСН .

Її чоловік купив чотири пакети російського молока з належним заводським маркуванням. Однак, коли відкрили пакет, з нього потекла вода.

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Жінка відразу поділилася враженнями в мережі. На відео вона розповіла, що зважилася спробувати "молоко", і на смак вода виявилася кип'яченою.

За таку турботу про своє здоров'я вона окремо подякувала виробникові.