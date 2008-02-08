Ющенко боїться, що інфляція перейде на галоп

Високий темп інфляції та зростання внаслідок цього цін на основні товари народного споживання Президент України Віктор ЮЩЕНКО розцінює як серйозний виклик Кабінету Міністрів, який має негайно розробити та провести комплекс дієвих антиінфляційних заходів.

Про це заявив сьогодні керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА, повідомили УНІАПН у прес-службі глави держави.

«Показник інфляції за січень викликає цілком обґрунтовану тривогу. Слід розуміти, що інфляційний стрибок автоматично збільшує цифри цінників на продукти харчування, товари першої необхідності", - зазначив В.БАЛОГА.

За його словами, "зростання цін боляче зачіпає більшість населення країни, особливо дошкуляє малозабезпеченим категоріям. По суті, всі громадяни сплачують прихований інфляційний податок. Його наслідками, зокрема, є ажіотажний попит, падіння темпів збільшення реальних доходів людей і їхнє небажання заощаджувати гроші, доларизація, здорожчання кредитів". "Такі тенденції вимагають швидкого і ефективного реагування», - наголосив В.БАЛОГА.

За висновком глави Секретаріату Президента, виплати компенсацій знецінених вкладів у радянському Ощадбанку стали додатковим інфляційним чинником, оскільки уряд не запропонував економічно вигідних умов, за яких люди залишали б одержані гроші в банку, а не пускали в обіг. Не підтвердилися розрахунки Кабміну про незначний інфляційний вплив готівки, отриманої на руки, зазначив В.БАЛОГА. «Є підстави для припущень про те, що інфляція перейде на галоп», - додав він.

Керівник Секретаріату нагадав про неодноразові вимоги Президента до Кабінету Міністрів провести протиінфляційну терапію. Оскільки уряд поки не вжив якихось відчутних заходів щодо подолання інфляційних явищ, глава держави наполягає на невідкладному реагуванні на існуючі ризики. Зокрема, необхідно визначити реальний показник прогнозованої інфляції, оскільки занижені оцінки лише посилюють негативні очікування. Потрібно розробити механізм перенаправлення коштів населення зі споживчого ринку в інші сфери. Слід запобігти невиправданому підвищенню тарифів (на послуги ЖКГ, транспорту тощо) суб’єктами господарювання на місцях. Президент категорично проти подальшого збільшення дефіциту бюджету у разі одержання понадпланових коштів від приватизації, наголосив В.БАЛОГА.

«Перед урядом постало серйозне випробування. глава держави готовий всіляко сприяти ініціативам Кабінету Міністрів щодо приборкання інфляції. Важливо, щоб ці ініціативи не запізнилися», - резюмував В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Президент України висловив стурбованість високими темпами інфляції в січні.

На думку глави держави, інфляція, зафіксована в Україні в січні в розмірі 2,9%, є найбільшою за останні 7 років і, за даними Нацбанку, річний розмір інфляції може становити 19,4%.

“Я б сказав, що це перший дзвоник і надзвичайно серйозний. Це виклик, якого не було за останні 7-8 років”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також повідомив, що сьогодні звернувся до уряду і Національного банку з проханням терміново розробити план антиінфляційних заходів.