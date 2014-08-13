Звільнені від терористів міста отримали 270 тонн гуманітарної допомоги

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як зазначається в повідомленні, жителі всієї України долучаються до збору продуктів харчування та речей першої необхідності, а рятувальники доставляють їх до місця призначення.

Лише за останню добу, 12 серпня, рятувальники доставили до східних регіонів 18 тонн гуманітарної допомоги, а саме: продукти харчування, одяг, дитячі іграшки, речі першої необхідності.

Читайте такожМиколаївська область прийняла 2645 переселенців з Криму та зони АТО«6 тонн гуманітарної допомоги до міста Слов’янськ Донецької області доставили запорізькі рятувальники та 12 тонн - доставили сумські рятувальники до м. Лисичанськ Луганської області», - зазначається в повідомленні.