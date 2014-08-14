Філарет: діалог з Онуфрієм про об'єднання православ'я в Україні може бути безплідним

Про це він заяви в ефірі "5 каналу", пише Українська прада.

"Якщо цей діалог і почнеться, то він буде безплідним. Для того, щоб діалог став плідним, треба стати патріотом. Треба полюбити народ. А цієї любові там немає", - вважає патріарх.

Він розповів історію, що до УПЦ КП начебто звертались віряни УПЦ МП, рідні яких загинули в ході АТО, але священики Московського патріархату відмовились їх відспівувати.

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"Виникає питання, з ким ви. З українським народом, чи з сепаратистами?", - запитав Філарет.

Раніше Філарет заявляв, що "з обманщиками тяжко вести діалог. Щоб об'єднатись, треба стати патріотом, бо тоді буде надія на об'єднання".

Сам же Онуфрій заявив, що він не політик і буде молитись за примирення всіх людей, а Україну бачить "соборною, красивою, могутньою".

Одразу після обрання Київським митрополитом Онуфрій заявив, що готовий до діалогу з УПЦ КП, але на засадах канонічного православ'я