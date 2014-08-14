Нацрада рекомендує провайдерам вимкнути російськомовну версію Euronews

Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацради. "Національна рада звернеться листами до всіх провайдерів програмної послуги переглянути наявні угоди і вимкнути російську версію програми Euronews", - говориться в повідомленні.

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У зв’язку з тим, що досі в багатоканальних мережах на території України розповсюджується 2 версії іноземної програми Euronews– українська та російська, Нацрада звертає увагу провайдерів програмної послуги на те, що мовлення російської редакції Euronews має бути припинено.

Як зазначила перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк, російськомовна версія Euronews є продуктом російської редакції і має пропагандистський характер.